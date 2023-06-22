Слухи: Red Magic 8S Pro получит Snapdragon 8+ Gen 2

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Слухи: Red Magic 8S Pro получит Snapdragon 8+ Gen 2

22.06.2023, MForum.ru

Появились первые новости о Red Magic 8S Pro, преемнике Red Magic 8 Pro, который был выпущен в декабре 2022 года. По слухам новинка станет одним из первых устройств на основе чипсета Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2.

Слухи: Red Magic 8S Pro получит Snapdragon 8+ Gen 2

Надежный типстер Digital Chat Station поделился живым изображением Red Magic 8S Pro с AnTuTu. Благодаря разогнанному чипсету он набрал 1 704 113 баллов. Устройство (nubia NX729S_V1A) набрало 436 089 баллов в тесте CPU и 642 666 баллов в тесте GPU. Тест памяти (318 418 баллов) и тест UX (306 940 баллов) одинаково впечатляющи.

В дополнение к утечке тестов, типстер предполагает, что Red Magic 8S Pro обеспечит быструю проводную зарядку мощностью 170 Вт, имеет активный вентилятор охлаждения, а также несколько функций настройки производительности и оптимизации системы. DCS также утверждает, что Nubia также готовит игровой планшет Android, который может дебютировать вместе с Red Magic 8S Pro.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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