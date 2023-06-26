Анонсы: OnePlus Nord CE 3 замечен на живых фото

26.06.2023, MForum.ru

OnePlus готовится к выпуску на рынок серии Nord 3. Помимо базовой модели Nord 3, в серию войдет Nord CE 3, фотографии частей которого замечены в сети.

Nord CE 3, по-видимому, будет оснащен изогнутым дисплеем и селфи-камерой с отверстием по центру. Однако без культового и удобного слайдера оповещений. Глядя на изображения, кажется, что Nord CE 3 получит дизайн, похожий на Realme 10 Pro+. Кроме того, источник добавляет, что в Nord CE 3 будет встроен сканер отпечатков пальцев, а также ИК-порт.

В части спецификаций Nord CE 3, скорее всего, будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, SoC Snapdragon 782G, до 12 ГБ ОЗУ, 50-мегапиксельной тройной камерой и пользовательским интерфейсом OxygenOS 13.1 поверх ОС Android 13 из коробки.