Анонсы: OnePlus Nord CE 3 замечен на живых фото

MForum.ru
26.06.2023,
OnePlus готовится к выпуску на рынок серии Nord 3. Помимо базовой модели Nord 3, в серию войдет Nord CE 3, фотографии частей которого замечены в сети.
Nord CE 3, по-видимому, будет оснащен изогнутым дисплеем и селфи-камерой с отверстием по центру. Однако без культового и удобного слайдера оповещений. Глядя на изображения, кажется, что Nord CE 3 получит дизайн, похожий на Realme 10 Pro+. Кроме того, источник добавляет, что в Nord CE 3 будет встроен сканер отпечатков пальцев, а также ИК-порт.
В части спецификаций Nord CE 3, скорее всего, будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, SoC Snapdragon 782G, до 12 ГБ ОЗУ, 50-мегапиксельной тройной камерой и пользовательским интерфейсом OxygenOS 13.1 поверх ОС Android 13 из коробки.
© Антон Печеровый,
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