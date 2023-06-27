Анонсы: Vivo X90s с Dimensity 9200+ представлен официально

27.06.2023, MForum.ru

Всего через семь месяцев после анонса Vivo X90 получил обновленную версию. Как следует из названия, Vivo X90s представляет собой небольшое обновление с новым чипсетом в виде Dimensity 9200+. Купить новинку можно в двух новых цветовых вариантах — белом и зеленом.

Помимо новых цветов, X90s визуально идентичен своему аналогу vivo X90. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2800 × 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Все модели X90s в стандартной комплектации поставляются с хранилищем UFS 4.0 и оперативной памятью LPDDR 5X.

На задней панели размещена такая же 50-мегапиксельная основная камера (размер 1/1,49 дюйма, пиксели 1,0 мкм), а также сверхширокоугольный объектив 12 мегапикселей и 12-мегапиксельный сенсор с телеобъективом, эквивалентным 50 мм. Программная составляющая представлена OriginOS 3 от Vivo поверх Android 13. X90s оснащен аккумулятором емкостью 4810 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт.

vivo X90s уже доступен для заказа в Vivo и у партнёрских розничных продавцов в Китае. Цены составляют 3999, 4299, 4699 юаней за версии 8/256, 12/256 и 12/512 Гб, соответственно. Продажи стартуют 30 июня.