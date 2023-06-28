Слухи: iQOO 11S представят 4 июля

MForum.ru
28.06.2023,
Пару недель назад бренд iQOO официально представил дизайн грядущего iQOO 11S, теперь объявлена дата запуска. Устройство будет запущено в Китае 4 июля вместе с iQOO TWS 1. В этот же день бренд также запустит iQOO Neo 7 Pro в Индии, который является ребрендингом смартфона iQOO Neo 7 Racing Edition.
Типстер DCS заполнил пробелы в спецификациях, сообщив, что iQOO 11S будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем E6 с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. В данном случае гибкий дисплей используется для достижения симметричных рамок вокруг экрана.
Новинка получит быструю зарядку мощностью 200 Вт, металлический каркас и кожаную заднюю панель. Также в iQOO 11 будет встроен ISP-чип Vivo V2, который будет помогать камере и дисплею. Для основной камеры будет использоваться датчик Sony IMX866VSC, а также 2 вспомогательных сенсора. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп.
В части аппаратной платформы речь идет о Snapdragon 8 Plus Gen 2, который, как ожидается, также появится в смартфонах Nubia Redmi Magic 8S Pro и OnePlus Ace 2 Pro.
Емкость АКБ составит 4700 мАч. Новинка сможет предложить максимум 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Скорее всего, он будет работать на операционной системе Android 13 на базе OriginOS 3.0.
© Антон Печеровый,
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