Анонсы: Nokia G42 представлен официально

29.06.2023, MForum.ru

Новейшее пополнение в линейке HMD — Nokia G42 — предложение среднего класса с упором на ремонтопригодность. В этом вопросе HMD сотрудничает с iFixit, чтобы предоставить руководства по ремонту и OEM-запчасти, включая дисплеи, аккумуляторы и зарядные порты для G42, в течение пяти лет.

Кроме того, это первый телефон HMD с поддержкой 5G, который может быть отремонтирован пользователем. Задняя часть G42 сделана из переработанного пластика и оснащена основной камерой на 50 МП (f/1.8), макрокамерой на 2 МП и модулем глубины на 2 МП.

Спереди G42 оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем IPS разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Дисплей имеет каплевидный вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры и защищен стеклом Gorilla Glass 3.

Внутри разместился чипсет Snapdragon 480+, а также 4/6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которую можно дополнительно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. G42 работает под управлением Android 13. В плане поддержки HMD обещает два года обновлений ОС и три года ежемесячных исправлений безопасности.

За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт, которой, по мнению HMD, хватит на три дня при среднем использовании. Аккумулятор рассчитан на сохранение 80% своей первоначальной емкости после 800 циклов зарядки. Также отметим сертификацию IP52, разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.

Nokia G42 доступен в фиолетовом и сером цветах по цене от 249 евро за комплектацию 6/128 ГБ. Что касается компонентов для ремонта, новый экран обойдется в 50 евро, сменная батарея — в 25 евро, а узел зарядного порта — 20 евро.