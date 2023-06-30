Анонсы: Tecno представила Pova 5 с АКБ емкостью 6000 мАч и Helio G99

MForum.ru
30.06.2023,
Компания Tecno представила Pova 5 — первый телефон в новой серии Pova 5, в которую позже войдут Pova 5 Pro и Pova Neo 3. Существует также ограниченная версия Pova 5 Free Fire Special Edition, созданная в сотрудничестве с компанией Garena.
Pova 5 отличается футуристическим дизайном, который Tecno называет Turbo Mecha. Линии напоминают гигантского робота из популярной научной фантастики.
Tecno Pova 5 питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Входящее в комплект зарядное устройство может зарядить смартфон до 50% за 21 минуту и полностью за 60 минут. Также Pova 5 поддерживает обратную зарядку мощностью 10 Вт через кабель. Аккумулятор поддерживается программным обеспечением Battery Lab 3.0 для обеспечения долговечности и технологией STS Secure Battery.
Tecno Pova 5 базируется на 6-нм чипсете Helio G99 от MediaTek. Для охлаждения используется система общей площадью 10 749 мм2, состоящая из паровой камеры площадью 1399,65 мм2 и графенового радиатора площадью 9349,39 мм2. Объем ОЗУ – 8 Гб.
Дисплей Tecno Pova 5 представляет собой 6,78-дюймовую IPS-матрицу разрешением 1080x24460 пикселей с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Фоточасть включает в себя 50-мегапиксельную камеру сзади с датчиком глубины сцены и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Есть также приятные мелочи, такие как линейный вибрационный двигатель по оси Z и двойные динамики со звуком DTS.
Tecno предложит Pova 5 в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке в цветах Hurricane Blue, Amber Gold и Mecha Black. Цены будут объявлены для каждого отдельного рынка позже.
Что касается Tecno Pova Neo 3, он оснащен 6,82-дюймовым дисплеем, но с более низким разрешением 720x1640 пикселей. Его самым большим преимуществом является батарея емкостью 7000 мАч. В качестве аппаратной платформы в Pova Neo 3 используется 12-нм процессор MediaTek Helio G85 в паре с 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В Pova Neo 3 есть две камеры — основная на 16 МП и селфи-камера на 8 МП. Телефон будет поставляться в тех же трех цветах, что и Pova 5.
© Антон Печеровый,
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