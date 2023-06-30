Микроэлектроника: TSMC направляет больше рабочих на стройку своего нового завода в Аризоне

30.06.2023, MForum.ru

Вчера компания заявила о том, что направит больше работников из Тайваня в США, в штат Аризона, где идет стройка завода стоимостью $40 млрд с тем, чтобы ее ускорить. Об этом сообщает Reuters.

Первая линия на новом заводе, согласно планам, должна начать выпуск продукции в 2024 году. Рядом также будет построено еще одно производство, которое, как ожидается, будет производить чипы 3 нм. Его запуск ожидается к 2026 году.

TSMC не раскрывает, сколько рабочих из Тайваня уже находится в Аризоне. Сколько еще людей будет направлено, еще не решено. Речь идет о квалифицированных специалистах. На стройке сейчас задействовано порядка 12 тысяч работников, нанятых в США.

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теги: микроэлектроника TSMC США Тайвань производство микроэлектроники

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