Микроэлектроника: TSMC направляет больше рабочих на стройку своего нового завода в Аризоне

MForum.ru
30.06.2023,
Вчера компания заявила о том, что направит больше работников из Тайваня в США, в штат Аризона, где идет стройка завода стоимостью $40 млрд с тем, чтобы ее ускорить. Об этом сообщает Reuters.
Первая линия на новом заводе, согласно планам, должна начать выпуск продукции в 2024 году. Рядом также будет построено еще одно производство, которое, как ожидается, будет производить чипы 3 нм. Его запуск ожидается к 2026 году.
TSMC не раскрывает, сколько рабочих из Тайваня уже находится в Аризоне. Сколько еще людей будет направлено, еще не решено. Речь идет о квалифицированных специалистах. На стройке сейчас задействовано порядка 12 тысяч работников, нанятых в США.
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теги: микроэлектроника TSMC США Тайвань производство микроэлектроники
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