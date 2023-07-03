Слухи: Появились подробности о Realme Pad 2 4G

MForum.ru
03.07.2023,
Информированные источники утверждают, что Realme работает над новым планшетом, а довольно утечка демонстрирует подробности о Realme Pad 2 4G.
Ожидается, что новое устройство будет оснащено чипсетом MediaTek Helio G99. Таким образом, производитель, после некоторых экспериментов с Qualcomm в Realme Pad X и Unisoc в Realme Pad Mini, снова вернулся к чипам MediaTek, как и в оригинальном Realme Pad.
Helio G99, скорее всего, будет дополнен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что Realme Pad 2 снабдят аккумулятором емкостью 8360 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт через порт USB Type-C. Кром того, внимание привлекают четыре отдельные решетки динамиков — две сверху и две снизу планшета, таким образом, Realme Pad 2 может получить аудиосистему с четырьмя динамиками.
Несмотря на то, что на островке для камер можно увидеть оформление под два модуля, источник утверждает, что сзади есть только одна 20-мегапиксельная камера, а второй задний представляет собой светодиодную вспышку.
В программной части, Realme Pad 2 будет поставляться с Android 13 и Realme UI 4.0. Стоит отметить, что оригинальный Realme Pad по-прежнему работает на Android 11, Realme Pad X работает под управлением Android 12, а вопрос об обновлениях все еще висит в воздухе.
К сожалению, источник не сообщает никаких подробностей о размере Realme Pad 2 4G или его дисплее. Предположительно, анонс Realme Pad 2 состоится в августе или сентябре.
© Антон Печеровый,
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