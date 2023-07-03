Спутниковая связь: Проект Бюро 1440 обзавелся тестовыми спутниками

MForum.ru
03.07.2023,
27 июня три аппарата Рассвет-1 проекта «Бюро 1440» (экс проект «МегаФон 1440») выведены на орбиту ракетой-носителем Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат.
Цель запуска - орбитальные эксперименты, валидация технологий целевой космической системы, получения летной квалификации разработанных компонентов спутников.
Для спутников выделена круговая орбита высотой 600 км с наклонением 98 градусов. И частоты.
Это начало российского проекта а-ля Starlink. Обретет ли он когда-либо практическое воплощение - вопрос открытый, но поскольку за ним стоят «ИКС Холдинг», ВТБ и МегаФон, какие-то шансы есть.
По крайней мере, как видим, проект живой и демонстрирует какой-то движ.
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теги: спутниковая связь телеком
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