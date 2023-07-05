Слухи: 12 июля Honor представит складной Magic V2

05.07.2023, MForum.ru

Honor анонсирует складной Magic V2 12 июля. На том же мероприятии мы увидим еще как минимум три устройства: бренд поделился тизерами новых Honor MagicPad 13, Honor Watch4 с возможностями eSIM и телевизора пятого поколения со сверхтонкими рамками.

Honor MagicPad 13 станет самым большим планшетом, который Honor когда-либо выпускал, если название действительно означает диагональ экрана 13 дюймов. Конечно, он будет совместим с клавиатурой и стилусом. Если судить по изображениям, демонстрирующим относительно тонкую рамку, новинка может стать попыткой конкурировать с грядущим Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, а также с Huawei MatePad Pro 12.6 и Apple iPad Pro 12.9.

Honor Watch 4 впервые привнесут функциональность eSIM в носимые устройства Honor. Изображение предполагает, что он будет иметь более простой дизайн, чем Watch GS 3.

Honor TV 5 также является интригующим продуктом с «флагманским качеством изображения и высоким разрешением следующего уровня для исследования новых горизонтов». Однако компания редко выпускает свои телевизоры за пределы Китая, так что, скорее всего, этот тоже застрянет на внутреннем рынке.