Анонсы: Honor X50 и X50i представлены официально

MForum.ru
06.07.2023,
Honor представила смартфон X50 базирующийся на чипсете Snapdragon 6 Gen 1, оснащенный основной камерой 108 Мп и аккумулятором на 5800 мАч с зарядкой на 33 Вт. Пару ему составляет Honor X50i оснащенный ЖК-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Dimensity 6020 и основной камерой разрешением 100 МП.
X50 может похвастаться изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1200x2652 пикселей с частотой обновления 120 Гц. В верхней части экрана предусмотрен вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней панели находится вышеупомянутая основная камера на 108 МП с диафрагмой f/1,75, а также датчик глубины разрешением 2 МП.
Основа аппаратной платформы чипсет Snapdragon 6 Gen 1, которому помогают до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Honor X50 оснащен аккумулятором емкостью 5800 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. В программной части речь идет о MagicOS 7.1 поверх Android 13. Новинка защищена от воды и пыли согласно классу IP53 и доступна в черном, синем, оранжевом и градиентном цветах.
Honor X50 оценен в 1399 юаней за версию 8/128 ГБ и 1999 юаней за модель 16/512 ГБ. Продажи в Китае стартуют 14 июля.
По сравнению с X50, Honor X50i представляет собой более простое устройство. Оно оснащено плоским 6,7-дюймовом LTPS-дисплеем разрешением 1080 x 2388 пикселей с частотой обновления 90 Гц. В качестве аппаратной платформы используется чипсет MediaTek Dimensity 6020 дополненный 8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Тыловая камера 100 МП с апертурой f/1.9 рядом с датчиком глубины разрешением 2 МП. Емкость батареи 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
Программная часть – MagicOS 7.1 на базе Android 13. Honor X50i выпускается в черном, синем, розовом и градиентном цветах. Цена 1379 юаней за комплектацию 8/256 ГБ и 1679 юаней за версию 12/256 ГБ.
© Антон Печеровый,
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