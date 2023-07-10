Слухи: Появилось больше информации о Realme GT Neo 6

MForum.ru
10.07.2023,
Ранее Realme GT Neo 6 был сертифицирован в Китае с двумя разными номерами моделей — RMX3820 и RMX3823. Ранее считалось, что один базовый Realme GT Neo 6 на чипсете Dimensity 9200, второй — Pro на основе Snapdragon 8 Gen 2. Однако, согласно новой информации, обе новинки построены на чипсете Snapdragon 8 Gen 2.
Разница между моделями заключается в емкости аккумулятора и предполагаемой скорости зарядки. Первая версия Realme GT Neo 6 получит батарею емкостью 4600 мАч с зарядкой 240 Вт, как у GT Neo 5. Вторая версия – АКБ емкостью 5200 мАч, но с зарядкой 150 Вт. При этом размеры обоих устройств идентичны – 163,13 х 75,38 х 8,86 мм, вес 205 граммов.
Realme GT Neo 6 будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц. Объемы памяти составят 8/12/16 ГБ оперативной памяти и 128/256/512/1024 ГБ встроенной.
Основная камера должна быть 50-мегапиксельной камерой (IMX890 с OIS), вспомогательные 8-мегапиксельная сверхширокоугольная и 2-мегапиксельная (макро или датчик глубины). На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Кроме того GT Neo 6 будет оснащен ИК-портом для управления техникой и тактильным двигателем по оси X, а программная часть будет базироваться на Android 13.
Информации о сроках анонса пока нет. Однако смартфон уже прошел сертификацию, таким образом, его анонс можно ожидать в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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