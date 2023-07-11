Анонсы: Представлен Oppo A78 4G со Snapdragon 680 и зарядкой 67 Вт

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Анонсы: Представлен Oppo A78 4G со Snapdragon 680 и зарядкой 67 Вт

11.07.2023, MForum.ru

В Индонезии представлен смартфон Oppo A78 4G.Как и ожидалось, относительно A78 5G, эта новинка получила ряд изменений, включая меньший 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей (разрешение FHD+, частота обновления 90 Гц), чипсет Snapdragon 680 и более быструю зарядку 67 Вт.

Анонсы: Представлен Oppo A78 4G со Snapdragon 680 и зарядкой 67 Вт

Фоточасть Oppo A78 4G включает в себя 50 Мп сенсор основной камеры, 2 Мп датчик глубины сцены и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. В программной части речь идет об оболочке ColorOS 13.1 поверх Android 13. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Анонсы: Представлен Oppo A78 4G со Snapdragon 680 и зарядкой 67 Вт

Oppo A78 4G доступен в цветах Sea Green и Black Mist и поставляется только в одной конфигурации памяти – 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Цена установлена на уровне 3 599 000 индонезийских рупий (236 долларов США в пересчете), покупатели в Индонезии также получат бесплатную пару Enco Buds2 в белом цвете при покупке в официальном интернет-магазине Oppo.

Анонсы: Представлен Oppo A78 4G со Snapdragon 680 и зарядкой 67 Вт

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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