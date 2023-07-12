Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

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Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

12.07.2023, MForum.ru

Honor анонсировала складной смартфон третьего поколения — Magic V2. Это настоящее чудо дизайна: в сложенном состоянии его толщина всего 9,9 мм (4,7 мм в разложенном состоянии), а вес — 231 грамм.

Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

Для справки, самым тонким складным устройством до этого момента был Xiaomi Mix Fold 2, который в сложенном состоянии имеет толщину 11,2 мм и весит 262 грамма.

Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

Другим изящным элементом дизайна Magic V2 является безредукторный цельный шарнирный механизм, в котором используется разработанная Honor крышка из титанового сплава, напечатанная на 3D-принтере. Механизм складывания также использует специальные короткие винты в шарнирном компоненте. Официальной защиты от проникновения влаги нет, но Honor подтвердила, что Magic V2 имеет покрытие P2i на всех внутренних элементах, которое защищает его от случайных брызг воды.

Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

Magic V2 может похвастаться 7,92-дюймовым основным экраном LTPO OLED с разрешением 2156x2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель совместима с HDR 10+ и может обеспечивать яркость до 1600 нит в автоматическом режиме. Honor также добавила высокочастотную ШИМ-регулировку яркости 3840 Гц для анимации без мерцания. В круглом вырезе экрана размещена 16 Мп фронтальная камера. Также отметим поддержку цифрового пера.

Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

Наружный экран имеет диагональ 6,43 дюйма. Это 10-битная OLED-панель с разрешением 2376x1060 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он имеет такое же высокочастотное затемнение PWM, как и основной дисплей, и пиковую яркость до 2500 нит в автоматическом режиме. Другим интересным моментом является то, что внешний экран также поддерживает ввод с помощью цифрового пера, что является хорошим дополнением для создания заметок на ходу.

Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

Magic V2 базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с разогнанным основным ядром Cortex-X3 с тактовой частотой 3,36 ГГц. Устройство доступно с 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти, а версия Magic V2 Ultrame имеет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.

Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

Сзади Magic V2 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой (диафрагма f/1,9 и оптическая стабилизация изображения), сверхширокоугольным модулем 50 мегапикселей (диафрагма f/2,0), а также 20-мегапиксельным сенсором с телеобъективом с 2,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.

Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

Программное обеспечение включает в себя MagicOS 7.2 на базе Android 13. Magic V2 поставляется с кремниево-угольным аккумулятором емкостью 5000 мАч и проводной зарядкой мощностью 66 Вт.

Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

Magic V2 доступен в черном, шелково-черном, шелково-фиолетовом и золотом цветах. Базовая комплектация 12/256 ГБ стоит 8 999 юаней. Версия на 12/512 ГБ оценена в 9 999 юаней, а версия Magic V2 Ultimate с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — 11 999 юаней.

Предварительные заказы в Китае начались сегодня, а старт продаж запланирован на 20 июля. Honor пока не подтвердила международные цены и доступность.

Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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