Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм

12.07.2023, MForum.ru

Honor анонсировала складной смартфон третьего поколения — Magic V2. Это настоящее чудо дизайна: в сложенном состоянии его толщина всего 9,9 мм (4,7 мм в разложенном состоянии), а вес — 231 грамм.

Для справки, самым тонким складным устройством до этого момента был Xiaomi Mix Fold 2, который в сложенном состоянии имеет толщину 11,2 мм и весит 262 грамма.

Другим изящным элементом дизайна Magic V2 является безредукторный цельный шарнирный механизм, в котором используется разработанная Honor крышка из титанового сплава, напечатанная на 3D-принтере. Механизм складывания также использует специальные короткие винты в шарнирном компоненте. Официальной защиты от проникновения влаги нет, но Honor подтвердила, что Magic V2 имеет покрытие P2i на всех внутренних элементах, которое защищает его от случайных брызг воды.

Magic V2 может похвастаться 7,92-дюймовым основным экраном LTPO OLED с разрешением 2156x2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель совместима с HDR 10+ и может обеспечивать яркость до 1600 нит в автоматическом режиме. Honor также добавила высокочастотную ШИМ-регулировку яркости 3840 Гц для анимации без мерцания. В круглом вырезе экрана размещена 16 Мп фронтальная камера. Также отметим поддержку цифрового пера.

Наружный экран имеет диагональ 6,43 дюйма. Это 10-битная OLED-панель с разрешением 2376x1060 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он имеет такое же высокочастотное затемнение PWM, как и основной дисплей, и пиковую яркость до 2500 нит в автоматическом режиме. Другим интересным моментом является то, что внешний экран также поддерживает ввод с помощью цифрового пера, что является хорошим дополнением для создания заметок на ходу.

Magic V2 базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с разогнанным основным ядром Cortex-X3 с тактовой частотой 3,36 ГГц. Устройство доступно с 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти, а версия Magic V2 Ultrame имеет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.

Сзади Magic V2 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой (диафрагма f/1,9 и оптическая стабилизация изображения), сверхширокоугольным модулем 50 мегапикселей (диафрагма f/2,0), а также 20-мегапиксельным сенсором с телеобъективом с 2,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.

Программное обеспечение включает в себя MagicOS 7.2 на базе Android 13. Magic V2 поставляется с кремниево-угольным аккумулятором емкостью 5000 мАч и проводной зарядкой мощностью 66 Вт.

Magic V2 доступен в черном, шелково-черном, шелково-фиолетовом и золотом цветах. Базовая комплектация 12/256 ГБ стоит 8 999 юаней. Версия на 12/512 ГБ оценена в 9 999 юаней, а версия Magic V2 Ultimate с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — 11 999 юаней.

Предварительные заказы в Китае начались сегодня, а старт продаж запланирован на 20 июля. Honor пока не подтвердила международные цены и доступность.