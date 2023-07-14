Слухи: Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля

MForum.ru
14.07.2023,
В мае Realme выпустила смартфон C53 с 50-мегапиксельной основной камерой в Малайзии. Теперь компания объявила, что 19 июля представит в Индии новый вариант Realme C53, который получит 108 Мп основную камеру.
Realme рекламирует новый C53 как «первую и единственную 108-мегапиксельную сверхчеткую камеру в своем сегменте». Изображение, которым поделилась компания, показывает, что золото будет одним из цветовых вариантов, которые она будет предлагать в Индии. Кроме того, фото подтверждает наличие бокового сканера отпечатков пальцев на 108-мегапиксельной модели, а также то, что тыловые камеры и вспышка не размещены на островке камеры в форме квадрата, как у 50-мегапиксельной модели.
Напомню, Realme C53 с 50-мегапиксельной камерой оснащен 6,74-дюймовый ЖК-дисплеем разрешением FullHD + с частотой 90 Гц и базируется на SoC Unisoc Tiger T612, который дополняют 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Также Realme C53 оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков и разъемом для наушников 3,5 мм.
Realme C53 с 50-мегапиксельной камерой
© Антон Печеровый,
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