Слухи: Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля

MForum.ru

Слухи: Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля

14.07.2023, MForum.ru

В мае Realme выпустила смартфон C53 с 50-мегапиксельной основной камерой в Малайзии. Теперь компания объявила, что 19 июля представит в Индии новый вариант Realme C53, который получит 108 Мп основную камеру.

Слухи: Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля

Realme рекламирует новый C53 как «первую и единственную 108-мегапиксельную сверхчеткую камеру в своем сегменте». Изображение, которым поделилась компания, показывает, что золото будет одним из цветовых вариантов, которые она будет предлагать в Индии. Кроме того, фото подтверждает наличие бокового сканера отпечатков пальцев на 108-мегапиксельной модели, а также то, что тыловые камеры и вспышка не размещены на островке камеры в форме квадрата, как у 50-мегапиксельной модели.

Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля

Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля

Напомню, Realme C53 с 50-мегапиксельной камерой оснащен 6,74-дюймовый ЖК-дисплеем разрешением FullHD + с частотой 90 Гц и базируется на SoC Unisoc Tiger T612, который дополняют 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Также Realme C53 оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков и разъемом для наушников 3,5 мм.

Слухи: Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля

Realme C53 с 50-мегапиксельной камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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