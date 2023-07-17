Анонсы: Lenovo Tab M10 5G – 5G-планшет c 10.6” 2K дисплеем и Snapdragon 695

17.07.2023, MForum.ru

Lenovo анонсировала в Индии планшет Lenovo Tab M10 5G. Новинка оснащена 10,61-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 1200 x 2000 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Пиковая яркость до 400 нит, экран получил сертификат TUV в части защиты глаз.

Tab M10 5G базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 695, дополненном 4/6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. Также отметим два динамика с поддержкой Dolby Atmos, а также разъемом для наушников 3,5 мм.

В фоточасти есть 8-мегапиксельная фронтальная камера и одиночная 13-мегапиксельная камера на задней панели, а также светодиодная вспышка. Программная часть Android 13. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7700 мАч.

Lenovo Tab M10 5G выпускается в единственном цвете Abyss Blue. Комплектация 4/128 ГБ предлагается по цене 24 999 индийских рупий ($304).