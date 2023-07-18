Слухи: Появилась информация о Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro

MForum.ru
18.07.2023,
Если Google будет придерживаться своего обычного графика (а до сих пор мы не видели никаких признаков того, что он планирует этого не делать), Pixel 8 и Pixel 8 Pro должны быть официально представлены на специальном мероприятии, которое состоится в Калифорнии в октябре.
В сети уже появились подробности о Pixel 8 Pro. Новинка получит 6,7-дюймовый OLED-экран QHD+ LTPO, 120 Гц, чип Google Tensor G3 + Titan, 12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 4950 мАч с проводной зарядкой мощностью 27 Вт.
Тыловая камера будет представлена тремя сенсорами: 50 МП (OIS) + 64 МП UW + 48 МП (теле), разрешение фронтальной составит 11Мп. Прошлые слухи говорили о том, что основным датчиком тыловой камеры является ISOCELL GN2 от Samsung, телеобъективом — ISOCELL GM5, а сверхширокоугольным — IMX787 от Sony. Новый датчик времени пролета (ToF) должен помочь с фокусировкой.
Также отменим инфракрасный датчик температуры и ультразвуковой сканер отпечатка пальца. В программной части речь идет об Android 14 из коробки. Таким образом, относительно Pixel 7 Pro, новинка будет эволюцией, а не революцией.
© Антон Печеровый,
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