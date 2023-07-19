Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 12

19.07.2023, MForum.ru

На прошлой неделе OnePlus 12 был замечен в просочившихся в сеть рендерах. Новая утечка раскрыла ключевые характеристики смартфона. Причем, источник надежен – Стив Хеммерстоффер (он же Onleaks). Ожидается, что OnePlus 12 появится в декабре текущего года в качестве преемника прошлогоднего OnePlus 11.

Предполагается, что OnePlus 12 сохранит тот же 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Он будет поддерживать технологию LTPO для адаптивной частоты обновления. Просочившиеся рендеры показали выровненный по центру круглый вырез фронтальной камеры и тонкие рамки, окружающие экран. Ожидается, что будущий флагман будет иметь незначительные изменения в дизайне относительно исходной модели.

Фоточасть OnePlus 12 может получить основной сенсор разрешением 50 МП с OIS, сверхширокоугольный сенсор 50 МП и 64 Мп сенсор с телеобъективом, поддержкой OIS и 3-кратным оптическим зумом. В вырезе экрана разместится 32-мегапиксельная селфи-камера. Система камер будет использовать технологии Hasselblad.

Внутри OnePlus 12 ожидается процессор Snapdragon 8 Gen 3 (будет анонсирован Qualcomm в октябре) дополненный до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 512 ГБ хранилища UFS 4.0. Относительно модели этого года, ожидается небольшой рост емкости АКБ, до 5400 мАч (в OnePlus 11 – 5000 мАч). Мощность проводной зарядки составит 100 Вт, также будет поддержка беспроводной зарядки мощность 50 Вт. Из коробки новинка будет работать на ОС Android 14.