Анонсы: Состоялся глобальный анонс ZTE Red Magic 8S Pro

MForum.ru
19.07.2023,
ZTE запустила Red Magic 8S Pro в Китае пару недель назад. Новинка стала первым смартфоном, использующим усиленную версию Snapdragon 8 Gen 2 за пределами специальной сделки между Samsung и Qualcomm.
Компания просто называет его «ведущей версией Snapdragon 8 Gen 2», мы предпочитаем 8+ Gen 2. Основное ядро (Cortex-X3) работает на частоте 3,36 ГГц (вместо обычных 3,2 ГГц), а графический процессор Adreno 740 разогнан до 719 МГц (по сравнению с 680 МГц). Согласно тестированию Red Magic, это приводит к повышению производительности процессора на 5% и повышению производительности графического процессора на 5,7%.
Все три версии 8S Pro будут продаваться по всему миру: Midnight и Platinum (с наноразмерным 3D-гравированием), а также Aurora (прозрачная задняя панель). Во всех вариантах присутствует RGB-подсветка на охлаждающих вентиляторах.
Впрочем, разница между версиями не только во внешности, но и в объемах памяти: 12/256 ГБ для Midnight, 16/512 ГБ для Platinum и 16/512 ГБ для Aurora. Также Aurora на 12/256 ГБ. При этом на глобальном рынке модель 8S Pro+ не появится, поэтому нет опции 24 ГБ ОЗУ (хотя вы можете добавить 8 ГБ виртуальной ОЗУ, что дает 16 + 8 = 24 ГБ).
Также отметим, что глобальная версия Red Magic 8S Pro снижает скорость зарядки до 65 Вт (по сравнению с 80 Вт на китайской модели). Емкость аккумулятора осталась прежней — 6000 мАч. Это означает, что полная зарядка занимает 40 минут по сравнению с 35 минутами у китайской модели.
Red Magic 8S Pro будет доступен по всему миру через redmagic.gg, ранние предложения будут предлагаться с 27 июля по 2 августа, а открытые продажи начнутся 3 августа. Ближе к концу августа телефон начнет продаваться через Amazon. Цены составят $650 за модель Midnight и $780 за версии Platinum и Aurora. Что интересно, в Европе Platinum обойдется в €780, тогда как Aurora – в €800.
© Антон Печеровый,
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