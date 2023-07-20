Анонсы: Realme C53 с 108 Мп камерой представлен официально

20.07.2023, MForum.ru

Компания Realme официально анонсировала смартфон C53 в модификации со 108 Мп тыловой камерой. Напомню, модель с этим индексом, но более простой камерой была представлена в мае текущего года.

Эта версия C53 уже доступна для предварительного заказа в Индии в интернет-магазине Realme. Базовая цена устройства в конфигурации 4/128 ГБ составляет 10 000 индейских рупий, другая конфигурация – 6/64 ГБ (больше ОЗУ, меньше памяти) оценена в 11 000 рупий. Для сравнения, Realme C55 с 6/64 ГБ стоит 12 000 рупий.

Новый C53 оснащен основной камерой 108 МП, заменяющей 50-мегапиксельную камеру оригинального C53. Причем, даже у более дорого C55 – основная камера только 64 МП. Кроме того новинка поддерживает 3-кратный зум.

Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, она размещена в том, что Realme называет «мини-капсулой» — компания использует пользовательский интерфейс Dynamic Island. Обратите внимание, что камера находится в выемке, а не в круглом вырезе.

Новый Realme C53 оснащен большим 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD+ (20:9) и чипсетом Unisoc T612, который менее мощный, чем Helio G88 внутри C55. Емкость АКБ – 5000 мАч, но мощность быстрой зарядки лишь 18 Вт. Цветовая гамма модели включает в себя золотистый Champion Gold и черный Champion Black.