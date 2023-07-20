Анонсы: Планшет Realme Pad 2 представлен официально

20.07.2023, MForum.ru

Точно по графику Realme анонсировала планшет Pad 2. Он открыт для предзаказа с 26 июля и поступит в продажу с 1 августа.

Realme Pad 2 оснащен 11,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2000x1200 пикселей с переменной частотой обновления 120 Гц. Мультимедийная часть Realme Pad 2 также включает в себя четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Разрешение тыловой и фронтальной камер - 8 Мп. Датчик отпечатков пальцев разместился на боковой грани.

В Realme Pad 2 используется 6-нм чипсет MediaTek Helio G99 с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ или 256 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью microSD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8360 мАч с зарядкой SuperVOOC мощностью 33 Вт. Коммуникационные возможности включают в себя как Wi-Fi, так и LTE.

Realme Pad 2 доступен в цветах Inspiration Green (зеленый) или Inspiration Grey (серый) с объемом памяти 6/128 ГБ или 8/256 ГБ. Базовая модель стоит от 19 999 индийских рупий (215 евро), а версия с большим объемом оперативной памяти и хранилища — 22 999 индийских рупий (250 евро).