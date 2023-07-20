Рэнкинги: МТС вошла в Топ-2 крупнейших IT-компаний России в рэнкинге, составленном группой RAEX

20.07.2023, MForum.ru

Годом ранее, по итогам 2021 года МТС Диджитал была на 3-м месте в этом рэнкинге, по итогам 2022 года поднялась на 2-е. Объем выручки компании от ИТ-деятельности составил 125 млрд руб., что соответствует росту на 29%. Компания T1, оказалась на первом месте, с доходами в 146 млрд рублей и ростом за год на 91,2%. Первую пятерку образуют также ГК Softline, IBS и Инфосистемы Джет.

Комментируя рэнкинг, в МТС увязывают рост выручки с запуском сервисов не только мобильной связи, но также в области развлечений, Big Data, AI, Cloud, Fin Tech и других сегментов экосистемы МТС.

В 2022 году были созданы и запущены такие проекты, как сервис бесконтактной оплаты МТС Pay, магазин приложений AppBazar, витрина отелей МТС Travel и другие. Запущена единая технологическая платформа The Platform.

Рост числа проектов и выручки поддержал рост команды МТС, в 2022 году наем вырос в 4 раза.

Посмотреть рэнкинг RAEX можно здесь.

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теги: МТС рэнкинги RAEX IT-компании

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