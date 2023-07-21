Анонсы: Представлен Vivo Y27 с Helio G85 и 50 Мп камерой

21.07.2023, MForum.ru

На ряде рынков появился 4G-смартфон Vivo Y27, построенный на базе чипсета Helio G85 и оснащенный сдвоенной камерой с 50 Мп основным сенсором. Цена новинки – 699 малайзийских ринггитов ($155) в Малайзии и 14 999 индийских рупий ($185) в Индии.

Vivo Y27 оснащен 6,64-дюймовым IPS-дисплеем разрешением Full HD+. В каплевидном вырезе разместилась 8 Мп фронтальная камера, в тыловой камере 50 Мп основной сенсор дополняет 2 Мп сенсор для портретной съемки. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает FlashCharge мощностью 44 Вт.

Внешне Vivo Y27 выглядит знакомо, у него такой же корпус, как и у vivo Y35+, доступного в Китае. Однако используется другой чипсет и поддерживается более мощная зарядка. Объем встроенной памяти 128 ГБ памяти, без слота для microSD. Объем ОЗУ – 6 Гб, которые можно расширить еще на 6 ГБ с помощью функции Extended RAM 3.0. В программной части – Android 13 с оболочкой Funtouch 13.

Цветовая гамма включает в себя вариант Sea Blue (лазурный) и Burgundy Black (черный с бордовым оттенком). В Индии вместо лазурного предлагается зеленый Garden Green. Vivo Y27 уже доступен для покупки через сайт компании.