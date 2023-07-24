Слухи: Появились подробности о Realme C51

MForum.ru
24.07.2023,
Компания Realme готовит более дешевую версию смартфона Realme C53, который был представлен в Индии всего несколько дней назад. По имеющимся данным, новинка будет представлять собой 4G-смартфон, базирующийся на чипсете Unisoc T612.
Ожидаемая диагональ экрана Realme C51– 6,7-дюйма, технология дисплея – IPS, а частота обновления 90 Гц. Источник упоминает только один вариант памяти — 4 ГБ/64 ГБ, однако их может быть и больше. Для расширения встроенной памяти можно будет использовать карты памяти microSD объемом до 2 ТБ.
Конфигурация камеры стандартная — основная 50-мегапиксельная камера в паре с 8-мегапиксельной сверхширокой и третьей 5-мегапиксельной камерой, которая, как мы подозреваем, используется для макросъемки.
Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт, что неплохой показатель для бюджетного устройства. В программной части речь идет об Android 13 и более легкой версии оболочки Realme UI T. Доступными цветами будут зеленый Mint Green и черный Carbon Black.
© Антон Печеровый,
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