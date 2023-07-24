Слухи: Стала известна дата анонса Moto G14 и его характеристики

MForum.ru
24.07.2023,
Moto G14 поступит в продажу 1 августа в Индии. В преддверии запуска на Flipkart появилась целевая страница телефона, которая подтверждает его основные характеристики и дизайн.
Moto G14 получит 6,5-дюймовый ЖК-дисплей разрешением FHD+ с круглым вырезом для фронтальной камеры. В основе устройства будет чип Unisoc T616, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Также новинка получит слот для карт памяти microSD.
Moto G14 будет работать на Android 13. Подтверждено, что он получит обновление ОС Android 14 и обновления безопасности на срок до трех лет. Емкость АКБ составит 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 20 Вт. Заявлено до 34 часов в режиме разговора, до 94 часов воспроизведения музыки и до 16 часов воспроизведения видео. В мультимедийной части отметим два стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos.
Фоточасть Moto G14 включает в себя двойную тыловую камеру разрешением 50 мегапикселей, что позволит пользователям делать высококачественные изображения, также будут поддерживаться режимы Macro Vision и Night Vision. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани. Класс защиты от влаги – IP52.
Официальные изображения подтверждают, что Moto G14 будет доступен в черном и синем оттенках. Информации о цене Moto G14 пока нет. Хотя можно предположить сумму в 9 999 рупий, за которую можно приобрести Moto G13 или близкую цену.
© Антон Печеровый,
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