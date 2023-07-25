Слухи: Redmi 12 5G замечен в Geekbench

25.07.2023, MForum.ru

В прошлом месяце принадлежащий Xiaomi суббренд Redmi анонсировал смартфон Redmi 12 4G построенный на базе чипсета Helio G88, в ближайшее время может состояться анонс 5G-версии смартфона. Хотя производитель не подтвердил эту информацию, в базе данных Geekbench появились данные о модели 23076RN4BI, которая вероятно и станет Redmi 12 5G.

По данным бенчмарка Xiaomi 23076RN4BI работает под управлением Android 13 и, вероятно, имеет процессор Snapdragon 4 Gen 2 SoC. Протестированная версия устройства оснащен 8 ГБ оперативной памяти, хотя могут быть и другие варианты.

Кроме того, Xiaomi 23076RN4BI появился в базе данных BIS, что подтверждает его запуск в Индии. Возможно, новинку представят 1 августа, когда Xiaomi проведет в Индии мероприятие, посвященное Redmi 12, но неясно, будет ли это модель 4G или 5G.

Тизеры, которыми поделился китайский бренд, намекают на вариант 4G (аналогичный дизайн, основная камера 50 Мп). Однако, если это модель 5G, будет интересно посмотреть, будет ли чипсет единственным отличительным фактором между двумя версиями или различий будет больше.

Также есть вероятность, что Redmi 12 5G является Redmi Note 12R, который представляет собой Redmi 12 4G, но с процессором Snapdragon 4 Gen 2 SoC, 5-мегапиксельной камерой для селфи и без сверхширокоугольной камеры.

Redmi 12 4G