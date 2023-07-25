Слухи: OnePlus Ace 2 Pro будет поддерживать быструю зарядку 150 Вт

25.07.2023, MForum.ru

Благодаря листингу китайского агентства по сертификации 3C подтверждено, что OnePlus Ace 2 Pro будет поддерживать скорость быстрой зарядки 150 Вт.

Согласно данным опубликованным регулятором OnePlus Ace 2 Pro имеет тот же идентификатор PJA110, что и в предыдущих списках. Новинка будет поставляться в комплекте с адаптером питания с номером модели VCBEJACH, который поддерживает скорость зарядки до 150 Вт (11 В / 13,7 А).

Согласно данным Geekbench, Ace 2 Pro будет запущен с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и, по слухам, получит до 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Устройство может быть оснащено изогнутым 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1240x2772 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Ожидается, что емкость батареи составит 5000 мАч. Фоточасть будет включать в себя основной датчик разрешением 50 МП (IMX890), сверхширокоугольный объектив разрешением 8 МП и макрокамеру 2 МП. OnePlus пока не разглашает информацию о запуске Ace 2 Pro, но множество слухов за последние месяцы намекают, что событие уже близко.

OnePlus Ace 2