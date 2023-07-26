Анонсы: Oppo K11 получил Snapdragon 782G и 50 Мп камеру

MForum.ru
26.07.2023,
Oppo представила новый смартфон К-серии в Китае. Oppo K11 оснащен чипсетом Snapdragon 782G, а также до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Диагональ OLED-экрана новинки – 6,7 дюйма, разрешение FHD+, частота обновления 120 Гц.
В вырезе экрана находится 16-мегапиксельная фронтальная камера. Дактилоскопический сенсор размещен под экраном. Также устройство может похвастаться двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos.
Сзади Oppo K11 можно найти 50-мегапиксельный сенсор основной камеры (IMX890), сверхширокоугольный 8-мегапиксельный модуль и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки. Новинка работает под управлением Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1 поверх нее. Емкость аккумулятора 5000 мАч, а мощность зарядки SuperVOOC составляет 100 Вт.
Oppo K11 выпускается в сером (Moon Shadow Grey) и синем (Glacier Blue) цветах. Комплектация начального уровня 8/256 ГБ стоит 1899 юаней ($265). Средняя модель 12/256 ГБ оценена в 2099 юаней ($294), а топовая версия 12/512 ГБ обойдется 2499 юаней ($350). Открытые продажи в Китае начнутся 1 августа, в то время как международные цены и доступность пока не известны.
© Антон Печеровый,
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