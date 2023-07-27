MForum.ru
27.07.2023,
Смартфон Oppo с номером модели PJG110 недавно был одобрен китайским органом TENAA. Сертификация показала изображения телефона, а утечка от Digital Chat Station сообщила, что за этим номером модели будет скрываться Oppo A2.
По словам информатора, Oppo A2 (под кодовым названием Givenchy) будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+ (1080 x 2412 точек) с ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц. Края дисплея изогнутые. Также в DCS добавили, что устройство будет оснащено новой основной камерой и большой батареей.
Изображения телефона TENAA показали, что новинка будет оснащена круглым модулем камеры и дактилоскопическим сенсором под экраном. Анонс A2 в Китае ожидается в августе, новинка придет на смену Oppo A1.
Напомним, что Oppo A1 оснащен 6,72-дюймовой ЖК-панелью с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает под управлением Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1 и оснащено сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку. Внутри Oppo A1 находится чипсет Snapdragon 695, 8 ГБ / 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти и батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Этот смартфон имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру и сдвоенную тыловую – 50+2 Мп.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K11 получил Snapdragon 782G и 50 Мп камеру / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A78 4G со Snapdragon 680 и зарядкой 67 Вт / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Oppo K11 получит зарядку 100 Вт / MForum.ru
10.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: Чипы Xiaomi - компания сменила курс на безопасный, не отказываясь от собственной разработки? / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Vivo V29 замечен в консоли Google Play / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Oppo A2 получит 6.7-дюймовый OLED-дисплей разрешением FHD+ / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: HTC U23 поступил в продаже на Тайване / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K11 получил Snapdragon 782G и 50 Мп камеру / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 2 Pro будет поддерживать быструю зарядку 150 Вт / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Redmi 12 5G замечен в Geekbench / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Стала известна дата анонса Moto G14 и его характеристики / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 3 с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Realme C51 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y27 с Helio G85 и 50 Мп камерой / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Планшет Realme Pad 2 представлен официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C53 с 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс ZTE Red Magic 8S Pro / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 12 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M10 5G – 5G-планшет c 10.6” 2K дисплеем и Snapdragon 695 / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Подтверждены спецификации Tecno Pova Neo 3 / MForum.ru
14.07. [Новинки] Слухи: Основные характеристики Fairphone 5 раскрыты Geekbench / MForum.ru