Слухи: Oppo A2 получит 6.7-дюймовый OLED-дисплей разрешением FHD+

27.07.2023, MForum.ru

Смартфон Oppo с номером модели PJG110 недавно был одобрен китайским органом TENAA. Сертификация показала изображения телефона, а утечка от Digital Chat Station сообщила, что за этим номером модели будет скрываться Oppo A2.

По словам информатора, Oppo A2 (под кодовым названием Givenchy) будет оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+ (1080 x 2412 точек) с ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц. Края дисплея изогнутые. Также в DCS добавили, что устройство будет оснащено новой основной камерой и большой батареей.

Изображения телефона TENAA показали, что новинка будет оснащена круглым модулем камеры и дактилоскопическим сенсором под экраном. Анонс A2 в Китае ожидается в августе, новинка придет на смену Oppo A1.

Напомним, что Oppo A1 оснащен 6,72-дюймовой ЖК-панелью с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает под управлением Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1 и оснащено сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку. Внутри Oppo A1 находится чипсет Snapdragon 695, 8 ГБ / 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти и батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Этот смартфон имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру и сдвоенную тыловую – 50+2 Мп.