Слухи: Vivo V29 замечен в консоли Google Play

27.07.2023, MForum.ru

Ожидается, что серия Vivo V29 скоро дебютирует на нескольких рынках. Базовая модель (индекс V2250) недавно была замечена в списке поддерживаемых Google устройств, а теперь она появилась в консоли Google Play.

Согласно информации из консоли Google Play, Vivo V29 оснащен чипом Qualcomm, который включает четыре ядра ЦП Kyro 670 с тактовой частотой 2,4 ГГц, четыре ядра ЦП Kyro 670 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графический процессор Adreno 642L. Эти данные предполагают, что устройство может быть оснащено чипом Snapdragon 778G. В листинге также показано, что новинка получила 8 ГБ ОЗУ и Android 13, на который, вероятно, будет наложена оболочка FunTouch OS 13.

Изображение телефона, показанное в списке Play Console, демонстрирует AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и тройную камеру с кольцевой светодиодной вспышкой. Кажется, он оснащен сканером отпечатков пальцев под дисплеем. На правом торце смартфон оснащен кнопками регулировки громкости и клавишей включения.

Согласно более ранней утечки из FCC, Vivo V29 оснащен батареей емкостью 4505 мАч и будет предлагать зарядку мощностью 80 Вт. Также он поддерживает 5G и NFC.

Vivo V29 может быть оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой и 64-мегапиксельной тройной камерой с поддержкой OIS на задней панели. Что касается дисплея V29, V29 может получить 6,78-дюймовую панель AMOLED разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.