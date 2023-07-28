Анонсы: Представлен A58 4G с 6,72-дюймовым дисплеем

MForum.ru
28.07.2023,
В прошлом году Oppo представила недорогой телефон с поддержкой 5G, получивший название Oppo A58. Теперь компания выпустила вариант 4G, на базе другого чипсета, но с более крупным экраном.
Oppo A58 4G использует панель диагональю 6,72 дюйма и разрешением FHD+ (1080х2400 точек). И это заметное изменение относительно 6,56-дюймового дисплея разрешением HD+, который используется у 5G-варианта. Однако частота обновления панели снижается до 60 Гц (с 90 Гц), частота дискретизации касания составляет 180 Гц. Экран Oppo A58 4G обеспечивает 100-процентное покрытие DCI-P3 и sRGB, его типичная яркость составляет 550 нит, а максимальная — 680 нит, что делает его немного ярче, а также намного четче (391ppi против 269ppi).
В части чипсета – вместо Dimensity 700, примененного у 5G-варианта, используется Helio G85. Объем ОЗУ – 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб.
Разрешение сэлфи-камеры – 8 Мп, тыловой камеры – 50 Мп (объектив 75,5 ° f / 1,8), в качестве вспомогательного используется 2 Мп датчик глубины сцены. Емкость АКБ – 5000 мАч с зарядкой SuperVOOC мощностью 33 Вт (50% за 30 минут), как и у 5G-версии.
Остались неизменны слот microSD, разъем для наушников 3,5 мм и стереодинамики, а также сканер отпечатков пальцев, установленный сбоку. Корпус имеет класс защиты IPX4 от брызг воды. В целом различия между двумя моделями A58 сопоставимы с различиями между A78 4G и A78 5G.
Новинка уже доступна на Oppo Indonesia, в обычных магазинах она появится в начале августа. Цена составляет 2 500 000 индонезийских рупий ($165). Купить Oppo A58 4G можно в зеленом Dazzling Green и черном Glowing Black.
© Антон Печеровый,
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