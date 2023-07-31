Анонсы: Представлен Honor X6a с 90 Гц дисплеем и АКБ 5200 мАч

31.07.2023, MForum.ru

Новый смартфон X-серии от Honor теперь доступен в Великобритании. Honor X6a является прямым преемником Honor X6, выпущенного еще в сентябре. Новинка предлагает экран с более высокой частотой обновления, большую батарею и более быструю зарядку.

Honor X6a оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 720 x 1612 пикселей с частотой обновления 90 Гц, а основа его «железа» чипсет MediaTek Helio G36 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Память можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. Также отменим сохранившийся разъемом для наушников 3,5 мм.

На задней панели Honor X6a размещены основная камера 50 МП с апертурой f / 1,8, а также 2 Мп макрокамера и еще один вспомогательный 2 Мп модуль. Программная часть включает в себя Android 13 с оболочкой Honor Magic UI 7.1 поверх нее. Аккумулятор имеет емкость 5200 мАч и поддерживает скорость зарядки до 22,5 Вт.

Honor X6a выпускается в цветах Cyan Lake и Midnight Black и продается в Великобритании по цене 130 фунтов стерлингов. За предзаказ Honor предлагает скидку 10 фунтов стерлингов.