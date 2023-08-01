Анонсы: Представлены Realme 11 5G и Realme 11 4G

MForum.ru
01.08.2023,
Серия Realme 11, в составе Realme 11, Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+ (все с поддержкой 5G), была представлена ранее. Теперь ее дополнили две новые модели для международного рынка — Realme 11 5G, представленный на Тайване, и Realme 11 4G, который дебютирует во Вьетнаме.
Realme 11 5G
Как следует из названий, первый поддерживает подключение 5G благодаря набору микросхем Dimensity 6100+, а также является первым телефоном на базе данного чипа. Realme 11 4G оснащен SoC Helio G99. В программной части новинки работают под управлением Realme UI 4.0 на базе Android 13.
Realme 11 4G
Realme 11 5G оснащен 6,72-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Модель 4G имеет меньшую диагональ (6,4 дюйма), но использует экран AMOLED разрешением FHD+ при частоте обновления 90 Гц. Обе новинки оснащены 16-мегапиксельными фронтальными камерами: модель 5G может похвастаться вырезом по центру, а у модели 4G фронтальная камера находится в левом углу.
Задние камеры также отличаются. В Realme 11 5G основной датчик ISOCELL HM6 разрешением 108 МП дополнен 2 Мп датчиком глубины сцены. Realme 11 4G оснащен основной камерой на 108 МП, но в паре с 2 Мп монохромным. За автономность отвечают батареи емкостью 5000 мАч с зарядкой SuperVOOC мощностью 67 Вт.
Realme 11 5G выпускается в черном и золотом цветах. Цены начинаются с $312 за комплектацию 8/128 ГБ и доходят $337 за модель 8/256 ГБ. Realme 11 4G также доступен в черном и золотом цветах по цене от $286 в комплектации 8/256 ГБ.
© Антон Печеровый,
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