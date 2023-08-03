Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

MForum.ru
03.08.2023,
Компания Infinix представила смартфон GT 10 Pro, первый специализированный игровой смартфон в своем портфолио.
«Железо» новинки базируется на MediaTek Dimensity 8050. Этот 6-нм (TSMC) чип включает 4 + 4 ядра Cortex-A78 и A55, топовые ядра A78 работает на частоте 3,0 ГГц. За графику отвечает Mali-G77 с 9 ядрами. Завершает портрет аппаратной платформы 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Слот для карты microSD обеспечивает до 1 ТБ дополнительного хранилища. А ОЗУ может быть расширено еще на 8 Гб виртуальной памяти.
Другим ключевым компонентом для мобильных игр является дисплей — Infinix GT 10 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей (20:9). Он может работать на частотах 120, 90 и 60 Гц и имеет сенсорную выборку 360 Гц при отслеживании 2 пальцев. Технически это 10-битная панель с тонкими рамками и максимальной яркостью 900 нит. Она использует высокочастотную ШИМ-регулировку яркости 1920 Гц. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, а также датчик физического приближения и датчик освещенности.
Infinix GT 10 Pro питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, а также поддерживает обходную зарядку, то есть использование зарядного устройства USB Power Delivery 3.0 для прямого питания устройства, обходя аккумулятор. Это снижает нагрев во время игры, а также продлевает срок службы батареи. Для зарядки телефон поддерживает до 45 Вт с зарядными устройствами PD.
Аудиосистема включает в себя стереодинамики и разъем для наушников 3,5 мм. Это очень важно для игр, поскольку даже лучшие беспроводные гарнитуры не могут сравниться с задержкой простого медного провода. На борту есть вибрационный 4D-движок для поддержки звука с тактильной обратной связью.
Infinix GT 10 Pro доступен в черном Cyber Black и серебристом Mirage Silver. В дизайне есть тема киберпанка, и есть настраиваемый мини-светодиод (ничто не говорит «игровой», как RGB-подсветка). В комплект входит чехол, который защищает телефон и делает его более удобным.
Камера не сильно связана с игровым аспектом. На задней Infinix GT 10 Pro панели находится 108-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1,75 и датчиком 1/1,67 дюйма (и два помощника по 2 МП), а также 32-мегапиксельная камера спереди. Задняя камера имеет четыре светодиода в качестве фонарика, передняя — два светодиода. Обе камеры способны снимать видео 2K/30fps или 1080p/60fps.
Infinix GT 10 Pro работает под управлением Android 13 в виде Pure XOS 13. «Чистая» часть заключается в том, что Infinix обещает уменьшенное количество предустановленных приложений и отсутствие рекламы.
Еще одно интересно решение – Infinix разработала картонную коробку таким образом, чтобы она могла трансформироваться в пассивный усилитель звука/держатель для зарядки. Это умный способ повторно использовать коробку и придать телефону забавный характер.
Цена Infinix GT 10 Pro составит порядка $250.
© Антон Печеровый,
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