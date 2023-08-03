Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

MForum.ru

Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

03.08.2023, MForum.ru

Компания Infinix представила смартфон GT 10 Pro, первый специализированный игровой смартфон в своем портфолио.

Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

«Железо» новинки базируется на MediaTek Dimensity 8050. Этот 6-нм (TSMC) чип включает 4 + 4 ядра Cortex-A78 и A55, топовые ядра A78 работает на частоте 3,0 ГГц. За графику отвечает Mali-G77 с 9 ядрами. Завершает портрет аппаратной платформы 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Слот для карты microSD обеспечивает до 1 ТБ дополнительного хранилища. А ОЗУ может быть расширено еще на 8 Гб виртуальной памяти.

Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

Другим ключевым компонентом для мобильных игр является дисплей — Infinix GT 10 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей (20:9). Он может работать на частотах 120, 90 и 60 Гц и имеет сенсорную выборку 360 Гц при отслеживании 2 пальцев. Технически это 10-битная панель с тонкими рамками и максимальной яркостью 900 нит. Она использует высокочастотную ШИМ-регулировку яркости 1920 Гц. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, а также датчик физического приближения и датчик освещенности.

Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

Infinix GT 10 Pro питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, а также поддерживает обходную зарядку, то есть использование зарядного устройства USB Power Delivery 3.0 для прямого питания устройства, обходя аккумулятор. Это снижает нагрев во время игры, а также продлевает срок службы батареи. Для зарядки телефон поддерживает до 45 Вт с зарядными устройствами PD.

Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

Аудиосистема включает в себя стереодинамики и разъем для наушников 3,5 мм. Это очень важно для игр, поскольку даже лучшие беспроводные гарнитуры не могут сравниться с задержкой простого медного провода. На борту есть вибрационный 4D-движок для поддержки звука с тактильной обратной связью.

Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

Infinix GT 10 Pro доступен в черном Cyber Black и серебристом Mirage Silver. В дизайне есть тема киберпанка, и есть настраиваемый мини-светодиод (ничто не говорит «игровой», как RGB-подсветка). В комплект входит чехол, который защищает телефон и делает его более удобным.

Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

Камера не сильно связана с игровым аспектом. На задней Infinix GT 10 Pro панели находится 108-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/1,75 и датчиком 1/1,67 дюйма (и два помощника по 2 МП), а также 32-мегапиксельная камера спереди. Задняя камера имеет четыре светодиода в качестве фонарика, передняя — два светодиода. Обе камеры способны снимать видео 2K/30fps или 1080p/60fps.

Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

Infinix GT 10 Pro работает под управлением Android 13 в виде Pure XOS 13. «Чистая» часть заключается в том, что Infinix обещает уменьшенное количество предустановленных приложений и отсутствие рекламы.

Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

Еще одно интересно решение – Infinix разработала картонную коробку таким образом, чтобы она могла трансформироваться в пассивный усилитель звука/держатель для зарядки. Это умный способ повторно использовать коробку и придать телефону забавный характер.

Цена Infinix GT 10 Pro составит порядка $250.

Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 10:16 ABloud Тема: Чукотский автономный округ (04.12.2007)
[Развитие сетей. Чукотка. МегаФон] МегаФон увеличил покрытие сети 4G на Чукотке 02 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Абоненты оператора в Анадыре и поселке Угольные Копи получили ...
01.08.2023 18:37 ABloud Тема: Брянская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Брянская область. МТС] МТС в Брянске улучшила связь в Фокинском, Бежицком и Советском районах 1 августа 2023 г., Брянск, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: ...
31.07.2023 20:43 fly75 Тема: Cнятие кода блокировки с телефонов/смартфонов на платформе Nokia BB5 (Страницы: 1 2)
Помогите пожалуйста разблокировать телефон н82 имей 358082/01/958577/3 fly1975@mail.ru
31.07.2023 15:07 ABloud Тема: Биометрические системы (30.08.2019)
[IT. Биометрия. VisionLabs. OneShot Liveness] Технология защиты биометрических систем Liveness по одному кадру компании VisionLabs прошла международное тестирование 31 июля 2023 г., пресс-релиз ...
31.07.2023 14:04 ABloud Тема: Аварии и сбои на российских сетях сотовой связи (03.02.2012)
[Решения инфраструктуры. Устранение аварий. ВымпелКом] Билайн разработал систему, сокращающую время на отработку аварий и сбоев на сети в 3 раза 31 июля 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

03.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 5G с 6,8-дюймовым дисплеем / MForum.ru

01.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Realme 11 5G и Realme 11 4G / MForum.ru

01.08. [Новинки] Слухи: Подтверждено появление Lava Yuva 2 / MForum.ru

31.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X6a с 90 Гц дисплеем и АКБ 5200 мАч / MForum.ru

28.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT6 – защищенный планшет с АКБ 20 000 мАч / MForum.ru

28.07. [Новинки] Анонсы: Представлен A58 4G с 6,72-дюймовым дисплеем / MForum.ru

27.07. [Новинки] Слухи: Vivo V29 замечен в консоли Google Play / MForum.ru

27.07. [Новинки] Слухи: Oppo A2 получит 6.7-дюймовый OLED-дисплей разрешением FHD+ / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: HTC U23 поступил в продаже на Тайване / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K11 получил Snapdragon 782G и 50 Мп камеру / MForum.ru

25.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 2 Pro будет поддерживать быструю зарядку 150 Вт / MForum.ru

25.07. [Новинки] Слухи: Redmi 12 5G замечен в Geekbench / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Стала известна дата анонса Moto G14 и его характеристики / MForum.ru

24.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 3 с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Realme C51 / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z50S Pro получил чипсет Snapdragon 8+ Gen 2 / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y27 с Helio G85 и 50 Мп камерой / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Планшет Realme Pad 2 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: