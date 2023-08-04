Слухи: Чипсет Poco M6 Pro подтвержден официально

MForum.ru
04.08.2023,
Анонс смартфона Poco M6 Pro в Индии ожидается 5 августа. Однако, производитель уже раскрыл некоторые подробности об устройстве. В частности, дизайн задней панели, что подтвердило сдвоенную тыловую камеру, и чипсет.
Базой аппаратной части Poco M6 Pro станет SoC Snapdragon 4 Gen 2. Таким образом, новинка станет втором в Индии смартфоном, который базируется на данном чипсете. Напомню, первым стал Redmi 12 5G. Потому нельзя исключать вероятность того, что Poco M6 Pro представляет собой версию Redmi 12 5G.
Кроме того, Poco M6 Pro появился на видео, показывающем смартфон в двух цветах, причем оба варианта имеют отражающие задние панели. На передней панели находится дисплей с отверстием по центру, а на наклейке указаны некоторые характеристики — экран с частотой 90 Гц, камера на 50 МП и аккумулятор на 5000 мАч. Остальные спецификации пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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