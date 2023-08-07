Слухи: iQOO Z8 5G c Dimensity 8200 и 12 Гб ОЗУ замечен Geekbench

MForum.ru
07.08.2023,
iQOO работает над серией смартфонов iQOO Z8 для китайского рынка. Ожидается, что линейка будет включать две модели: iQOO Z8 и iQOO Z8x. Z8x недавно был обнаружен в базе данных сайта тестирования Geekbench. Теперь там же замечен и более мощный Z8.
iQOO Z8 появился на Geekbench под номером модели V2314A. Листинг показывает, что устройство оснащено чипсетом MediaTek MT6895, который представляет собой не что иное Dimensity 8200. Также упомянуты 12 Гб ОЗУ и ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3.0. iQOO Z8 в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench набрал 1274 и 4034 балла, соответственно.
Для сравнения, iQOO Z8x будет оснащен чипом Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и Android 13. Экран обоих смартфонов серии Z8 будет одинаков – речь идет о панели разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Дактилоскопический сенсор в обоих устройствах будет размещен на боковой грани.
По слухам, Z8 оснащен оперативной памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.1 и батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Что интересно, iQOO Z8x получит более емкий АКБ – 6000 мАч, но его максимальная мощность быстрой зарядки лишь 80 Вт.
© Антон Печеровый,
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