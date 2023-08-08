Анонсы: Представлен Samsung Galaxy F34 с Exynos 1280 и 50 Мп камерой

08.08.2023, MForum.ru

Компания Samsung анонсировала в Индии новое устройство F-серии. Технически новинка, под названием Galaxy F34, представляет собой переименованный Galaxy M34.

Galaxy F34 оснащен 6,5-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Панель имеет каплевидный вырез для 16-мегапиксельной фронтальной камеры и защищена стеклом Gorilla Glass 5.

В основе аппаратной платформы находится чипсет Exynos 1280, дополненный 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. На задней панели размещена 50-мегапиксельная основная камера с OIS, а также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макро-камера. За автономность отвечает АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. В программной части речь идет о One UI 5 поверх Android 13.

Samsung Galaxy F34 доступен в цветах Electric Black (черный) и Mystic Green (зеленый). Цена начинаются с 18 999 индийских рупий ($230) за комплектацию 6/128 ГБ и доходит до 20 999 индийских рупий ($254) за модель 8/128 ГБ. Устройство доступно для предварительного заказа у Samsung и розничных продавцов-партнеров. Продажи должны начаться 12 августа.