MForum.ru
08.08.2023,
Компания Samsung анонсировала в Индии новое устройство F-серии. Технически новинка, под названием Galaxy F34, представляет собой переименованный Galaxy M34.
Galaxy F34 оснащен 6,5-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Панель имеет каплевидный вырез для 16-мегапиксельной фронтальной камеры и защищена стеклом Gorilla Glass 5.
В основе аппаратной платформы находится чипсет Exynos 1280, дополненный 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. На задней панели размещена 50-мегапиксельная основная камера с OIS, а также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макро-камера. За автономность отвечает АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. В программной части речь идет о One UI 5 поверх Android 13.
Samsung Galaxy F34 доступен в цветах Electric Black (черный) и Mystic Green (зеленый). Цена начинаются с 18 999 индийских рупий ($230) за комплектацию 6/128 ГБ и доходит до 20 999 индийских рупий ($254) за модель 8/128 ГБ. Устройство доступно для предварительного заказа у Samsung и розничных продавцов-партнеров. Продажи должны начаться 12 августа.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.07. [Новости компаний] Розница: МТС запустила предзаказ на новинки Samsung / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: WIKO Hi Enjoy 60 Pro на Qualcomm Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: 12 июля Honor представит складной Magic V2 / MForum.ru
04.07. [Новости компаний] Розница: Положительные сигналы! / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Появились изображения Fairphone 5 / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 готовится к релизу / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy F34 с Exynos 1280 и 50 Мп камерой / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 5G c Dimensity 8200 и 12 Гб ОЗУ замечен Geekbench / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E Star – 6,5-дюймовый дисплей, чип Unisoc и АКБ 3000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Чипсет Poco M6 Pro подтвержден официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 – 90 Гц дисплей и АКБ 5000 мАч за 6 999 рупий / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 5G с 6,8-дюймовым дисплеем / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Realme 11 5G и Realme 11 4G / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Подтверждено появление Lava Yuva 2 / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X6a с 90 Гц дисплеем и АКБ 5200 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT6 – защищенный планшет с АКБ 20 000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Представлен A58 4G с 6,72-дюймовым дисплеем / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Vivo V29 замечен в консоли Google Play / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Oppo A2 получит 6.7-дюймовый OLED-дисплей разрешением FHD+ / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: HTC U23 поступил в продаже на Тайване / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K11 получил Snapdragon 782G и 50 Мп камеру / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 2 Pro будет поддерживать быструю зарядку 150 Вт / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Redmi 12 5G замечен в Geekbench / MForum.ru