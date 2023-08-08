Слухи: Oppo Find N3 готовится к релизу

MForum.ru
08.08.2023,
Сообщается, что Oppo работает над запуском Oppo Find N3 на китайском и мировом рынках. Вариант для Китая получил номер модели PHN100, глобальная версия – номер модели CPH2499. Новинка уже была замечена у регуляторов в Таиланде, Индонезии, Европе.
Как видно на скриншоте выше, устройство CPH2499 получило одобрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В листинге нет никакой информации о технических характеристиках устройства, но появление в ЕЭК — хороший намек на то, что устройство может выйти на европейские рынки.
Согласно имеющейся информации, складной телефон Oppo Find N3 будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц и 7,8-дюймовым складным экраном AMOLED 2K с частотой обновления 120 Гц. Аппарат будет работать на Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1. Дактилоскопический сенсор разместится на боковой грани.
Внутри Find N3 будет установлен мощный чип Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,36 ГГц, дополненный 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 4805 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.
Система камер включает в себя 32-мегапиксельную фронтальную камеру, 20-мегапиксельную внутреннюю камеру и тройную тыловую камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного датчика с Sony IMX890 и OIS, 48-мегапиксельной камеры с сверхширокоугольной оптикой и 64-мегапиксельного сенсора с перескопной оптикой.
Анонсы Oppo Find N3 в Китае (вместе с парой других устройств – Pad Air 2, Watch 5) ожидается уже в текущем месяце.
© Антон Печеровый,
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