Слухи: Vivo Y22T замечен в списках Geekbench

MForum.ru
09.08.2023,
Vivo Y22T может стать следующим смартфоном Y-серии от Vivo. Недавно устройство было замечено в базе данных таиландской сертификации NBTC под номером модели V2313. Теперь новинка засветилась в Geekbench, что позволяет узнать его ключевые характеристики.
По данным бенчмарка, Vivo Y22T построен на чипсете Snapdragon 680. Таким образом, речь идет о смартфоне без поддержки сетей 5G. Также информация Geekbench показала наличие 6 ГБ ОЗУ и Android 13, на который может быть установлена оболочка FunTouch 13. В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6 Y22T набрал 377 и 1501 баллов, соответственно. Информации о других характеристиках Y22T пока нет.
Vivo Y22T может стать частью прошлогодней серии Vivo Y22, которая включает две модели: Y22 и Y22s. Vivo Y22s оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+, чипом Snapdragon 680, до 8 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и связкой 50-мегапиксельного + 2-мегапиксельного сенсоров на задней панели. Vivo Y22 также имеет те же характеристики, но базируется на SoC Helio G85. Скорее всего, Vivo Y22T станет версией Vivo Y22s.
© Антон Печеровый,
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