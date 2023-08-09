Слухи: Vivo Y22T замечен в списках Geekbench

09.08.2023, MForum.ru

Vivo Y22T может стать следующим смартфоном Y-серии от Vivo. Недавно устройство было замечено в базе данных таиландской сертификации NBTC под номером модели V2313. Теперь новинка засветилась в Geekbench, что позволяет узнать его ключевые характеристики.

По данным бенчмарка, Vivo Y22T построен на чипсете Snapdragon 680. Таким образом, речь идет о смартфоне без поддержки сетей 5G. Также информация Geekbench показала наличие 6 ГБ ОЗУ и Android 13, на который может быть установлена оболочка FunTouch 13. В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6 Y22T набрал 377 и 1501 баллов, соответственно. Информации о других характеристиках Y22T пока нет.

Vivo Y22T может стать частью прошлогодней серии Vivo Y22, которая включает две модели: Y22 и Y22s. Vivo Y22s оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+, чипом Snapdragon 680, до 8 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и связкой 50-мегапиксельного + 2-мегапиксельного сенсоров на задней панели. Vivo Y22 также имеет те же характеристики, но базируется на SoC Helio G85. Скорее всего, Vivo Y22T станет версией Vivo Y22s.