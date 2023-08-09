Анонсы: Realme C53 камерой появился в России

MForum.ru
09.08.2023,
На российской рынке появится смартфон Realme C53, причем речь идет о международной версии, а не варианте для рынка Индии.
Разница моделей заключается в камере и мощности быстрой зарядки. Индийская версия сочетает 108 Мп тыловую камеру и быструю зарядку 18 Вт, тогда как международный вариант получил 50 Мп камеру, но мощность быстрой зарядки SuperVOOC – 33 Вт.
Realme C53 оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+ (720 х 1600 пикселей) и чипсетом Unisoc T612. Емкость АКБ – 5000 мАч. Фронтальная камера – 8 Мп. Также отметим поддержку NFC и Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI T Edition. Из программных особенностей отменим «мини-капсулу», под которой производитель понимает оформление фронтальной камеры в стиле «динамического острова» от Apple.
Официальная российская презентация назначена на 15 августа, рекомендованные цены пока не названы. Но у российских ритейлеров новинка уже появилась в продаже по цене 15 990 рублей за вариант с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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