Анонсы: Nokia 150 и Nokia 130 представлены официально

11.08.2023, MForum.ru

HMD Global дополнила портфолио кнопочных телефонов Nokia двумя новыми моделями — стильной Nokia 150 и музыкальной Nokia 130.

Nokia 150 (2023) сочетает в себе внешний вид и долговечность. Его корпус изготовлен из цветного поликарбоната, поэтому краска не отслаивается и не царапается. Кроме того, телефон имеет класс защиты IP52 (защита от пыли и капель воды). Текстурированная задняя панель и металлизированные (но не металлические) функциональные клавиши на передней панели улучшают внешний вид телефона. В части функциональности все стандартно, в этом плане Nokia 150 (2023) не слишком отличается от Nokia 150 трехлетней давности.

На передней панели находится 2,4-дюймовый дисплей разрешением 240 x 320 пикселей. Также есть слот для карт памяти microSD (до 32 Гб), 0,3 Мп камера, FM-радио и 3,5 мм разъем для наушников. Сети только 2G. Емкость АКБ – 1450 мАч, которых хватит на 20 часов в режиме разговора. Телефон работает под управлением Nokia OS S30+.

Nokia 130 Music, он же Nokia 130 (2023) оснащен крупным динамиком на задней панели, при этом камеры не предусмотрено. Как и Nokia 150, этот телефон может воспроизводить MP3 с карты microSD (до 32 ГБ) или с FM-радио. Также в наличии 3,5 мм аудиоразъем, а в комплект поставки входит проводная гарнитура. Дисплей и АКБ аналогичны Nokia 150.

Цена Nokia 130 Music в Индии составит 1850 индийских рупий за темно-синюю версию и 1950 рупий за золотистую.

Nokia 150 (2023) стоит дороже — 2700 индийских рупий. Для этой модели цена одинакова для всех трех доступных цветов: Charcoal, Cyan и Red.