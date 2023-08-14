Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах

MForum.ru
14.08.2023,
В последние годы тренд складных смартфонов набирает обороты, даже несмотря на их относительно высокую стоимость. Первым продуктом Tecno в этом сегменте стал Phantom V Fold, который был оценен почти вдвое дешевле, чем Galaxy Z Fold 5. Теперь Tecno планирует войти в сегмент раскладушек формата Flip.
Ожидаемое имя новинки – Tecno Phantom V Flip 5G, а известный источник утечек Парас Гуглани раскрыл изображения и характеристики этого устройства. В дизайне есть весьма интересный момент – вместо традиционного разделения камер и внешнего дисплея, Tecno решила использовать круглый дисплей, вписанный внутрь кольца камер.
Диагональ внешнего AMOLED-дисплея 1,32 дюйма, разрешение – 466×466 точек. Диагональ внутреннего складного AMOLED -экрана составит 6,9 дюйма при разрешении 1080×2640 точек. Конфигурация камер вокруг экрана: 64 Мп основной сенсор и 13 Мп вспомогательный. Для селфи ожидается 32 Мп камера.
Аппаратная платформа будет включать в себя чипсет MediaTek Dimensity 8050 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, в отчете упоминается, что смартфон будет поддерживать в общей сложности 14 различных диапазонов 5G. Емкость АКБ составит 4000 мАч, технически АКБ будет состоять из двух ячеек емкостью 1165 мАч и 2735 мАч.
ОС – Android 13 из коробки. Цветовая гамма модели будет включать в себя цвета Minimal Black, Film White и Periwinkle Purple. Первый тизер Phantom V Flip 5G будет выпущен в следующем месяце. Таким образом, можно предположить, что анонс новинки состоится в октябре.
© Антон Печеровый,
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