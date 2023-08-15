Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50 Мп камеру с телеобъективом

15.08.2023, MForum.ru

На прошлой неделе надежный информатор Ice Universe сообщил, что в следующем году Samsung Galaxy S24 Ultra будет оснащен 50-мегапиксельной телеобъективом с 3-кратным увеличением, который будет использовать датчик 1/2,52 дюйма.

С этим датчиком Samsung должен получить хорошее качество изображения с 5-кратным зумом, и именно поэтому ходили слухи о замене 3-кратного телеобъектива Galaxy S23 Ultra на 5-кратный телеобъектив на S24 Ultra. По этой же причине, изначально ходили слухи, что S24 Ultra использует датчик 5x.

В то время Ice Universe заявляет, что корейский бренд будет продолжать использовать 10-мегапиксельную перископическую камеру с 10-кратным увеличением от S23 Ultra, точно так же, как 200-мегапиксельную основную камеру и 12-мегапиксельную селфи-камеру. Неясно, будет ли Samsung в новых моделях использовать 12-мегапиксельный сверхширокоугольный блок из S23 Ultra в S24 Ultra.

В дополнение к раскрытию деталей 50-мегапиксельной телеобъективной камеры Samsung Galaxy S24 Ultra, Ice Universe заявил, что S24 Ultra будет поставляться с обновленным экраном, но не вдавалась в подробности.