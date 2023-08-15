MForum.ru
15.08.2023,
На прошлой неделе надежный информатор Ice Universe сообщил, что в следующем году Samsung Galaxy S24 Ultra будет оснащен 50-мегапиксельной телеобъективом с 3-кратным увеличением, который будет использовать датчик 1/2,52 дюйма.
С этим датчиком Samsung должен получить хорошее качество изображения с 5-кратным зумом, и именно поэтому ходили слухи о замене 3-кратного телеобъектива Galaxy S23 Ultra на 5-кратный телеобъектив на S24 Ultra. По этой же причине, изначально ходили слухи, что S24 Ultra использует датчик 5x.
В то время Ice Universe заявляет, что корейский бренд будет продолжать использовать 10-мегапиксельную перископическую камеру с 10-кратным увеличением от S23 Ultra, точно так же, как 200-мегапиксельную основную камеру и 12-мегапиксельную селфи-камеру. Неясно, будет ли Samsung в новых моделях использовать 12-мегапиксельный сверхширокоугольный блок из S23 Ultra в S24 Ultra.
В дополнение к раскрытию деталей 50-мегапиксельной телеобъективной камеры Samsung Galaxy S24 Ultra, Ice Universe заявил, что S24 Ultra будет поставляться с обновленным экраном, но не вдавалась в подробности.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.08. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip получит зарядку 67 Вт / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy F34 с Exynos 1280 и 50 Мп камерой / MForum.ru
26.07. [Новости компаний] Розница: МТС запустила предзаказ на новинки Samsung / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: WIKO Hi Enjoy 60 Pro на Qualcomm Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 представят в начале сентября / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50 Мп камеру с телеобъективом / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad Air в Китае оценен в 1799 юаней / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Redmi Pad SE / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru
10.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A73 5G представлен официально / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip получит зарядку 67 Вт / MForum.ru
09.08. [Новинки] Анонсы: Realme C53 камерой появился в России / MForum.ru
09.08. [Новинки] Слухи: Vivo Y22T замечен в списках Geekbench / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 готовится к релизу / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy F34 с Exynos 1280 и 50 Мп камерой / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 5G c Dimensity 8200 и 12 Гб ОЗУ замечен Geekbench / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E Star – 6,5-дюймовый дисплей, чип Unisoc и АКБ 3000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Чипсет Poco M6 Pro подтвержден официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 – 90 Гц дисплей и АКБ 5000 мАч за 6 999 рупий / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 5G с 6,8-дюймовым дисплеем / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Realme 11 5G и Realme 11 4G / MForum.ru