Слухи: iQOO Z8 представят в начале сентября

MForum.ru
15.08.2023,
В нескольких сообщениях утверждалось, что iQOO выпустит серию смартфонов iQOO Z8, таких как iQOO Z8 и iQOO Z8x, к концу этого месяца. Однако новая утечка утверждает, что Z8 не выйдет в этом месяце. Утечка также раскрыла информацию об ОЗУ и встроенном хранилище.
По словам информатора Panda is Bald, выпуск iQOO Z8 намечен на начало сентября в Китае. Ожидается, что топовая версия новинки предоставит пользователям 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Для справки, предыдущая итерация Z7, выпущенная ранее в этом году в Китае, предлагала максимальную конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.
Типстер также поделился ключевой информацией о цветовых вариантах Z8. Новинка будет представлена в трех оттенках: черный, синий и остров Мэн (зеленый). Ожидается, что третий цветовой вариант заменит оранжевую версию, которая использовалась в серии Z7.
Согласно другим сообщениям, iQOO Z8 будет поставляться с 6,64-дюймовой IPS-панелью разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Новинка получит боковой сканер отпечатков пальцев, а ее программной основой станет Android 13 на базе OriginOS 3.0.
Кроме того, недавно в Geekbench был замечен iQOO Z8 с чипом Dimensity 8200 и 12 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, в нем будет батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Для фотосъемки в устройстве предусмотрена основная камера на 64 Мп с поддержкой OIS. Другие характеристики Z8 пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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