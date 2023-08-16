Анонсы: Nokia G310 5G и Nokia C210 представлены в США

MForum.ru
16.08.2023,
Компания HMD Global, владеющая правами на смартфоны Nokia, выпустила на рынок США два новых устройства. Nokia G310 5G и Nokia C210 уже размещены на веб-сайте компании и будут доступны в Metro by T-Mobile.
Nokia G310 базируется на наборе микросхем Snapdragon 480+, дополненном 4 Гб ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. На передней панели разместились 6,56-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 720p и 8 Мп фронтальная камера в каплевидном вырезе.
Тыловая камера строенная: основная 50 МП с автофокусом дополнена двумя сенсорами разрешением 2 Мп, служащим для макросъемки и определению глубины сцены. Фотографии можно снимать с некоторыми фильтрами AI, а видео записывать с помощью Nokia OZO Audio для более четкого звука.
Nokia G310 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт. Другие характеристики новинки включают в себя Android 13, аудиоразъем 3,5 мм, слот для микро SD и защиту от брызг.
Отдельно отметим, что Nokia сотрудничает с iFixit и создала телефон, «думая о простоте ремонта». Конструкция QuickFix позволяет пользователям самостоятельно ремонтировать устройство, а Nokia предоставляет руководства и оригинальные запасные части.
Nokia G310 5G выпускается в синем цвете, купить его можно будет как в оффлайн-магазинах T-Mobile и Metro by T-Mobile, так и через интернет. Релиз запланирован на 24 августа, когда телефон можно будет купить за 186 долларов.
Серия Nokia C — самая доступная из финских моделей. Nokia C210 получила чипсет Snapdragon 662, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. На передней панели находится 6,3-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 720p с защитным стеклом стекло Gorilla Glass 3.
Фронтальная камера – 5 Мп, а тыловая представлена связкой 13 Мп основного сенсора и 2 Мп датчика глубины сцены. Емкость АКБ Nokia C210 – 3000 мАч, а ОС — Android 13. Также в наличии 3,5-мм аудиоразъем и Bluetooth 5.1, а Nokia добавила функцию OZO Audio для более четкого звука в видео.
Цена Nokia C210 составит 109 долларов. Он будет доступен только в точках Metro by T-Mobile и онлайн с 14 сентября.
© Антон Печеровый,
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