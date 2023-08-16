Слухи: Honor Magic V2 Lite получит Snapdragon 8+ Gen 1

MForum.ru
16.08.2023,
Сообщается, что Honor работает над несколькими складными смартфонам. Недавно компания выпустила Honor Magic V2 с чипом Snapdragon 8 Gen 2. В следующем году ожидается запуск Magic Flip, который станет первым смартфоном Honor с вертикальным складыванием. Однако уже в этом году, бренд может анонсировать еще два складных телефона: Honor Magic V Slim и Honor Magic V2 Lite.
Honor Magic V2
До анонса Honor Magic V2, ходили слухи, что компания может анонсировать устройство с двумя вариантами чипсета. Но, в прошлом месяце было представлено устройство только с чипом Snapdragon 8 Gen 2. Вариант Snapdragon 8 Plus Gen 1 представлен не был.
Однако такой вариант действительно существует и может выйти на рынок как Honor Magic V2 Lite, либо как Magic V2 Youth Edition. Кроме чипсета другие подробности не раскрываются. Скорее всего, они будут близки к базовой модели Honor Magic V2.
Кроме того, источник намекнул, что эта новинка будет доступнее. Если стартовая цена Magic V2 составляет 8 999 юаней (~ 1 235 долларов США), то есть вероятность, что Magic V2 Lite может стоить около 5000 юаней. Таким образом, аппарат станет одним из самых доступных телефонов с горизонтальным складыванием на китайском рынке.
© Антон Печеровый,
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