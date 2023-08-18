Анонсы: Vivo Y77t представлен в Китае

18.08.2023, MForum.ru

В Китае начались продажи смартфона Vivo Y77t. Он поставляется с чипсетом Dimensity 7020, основной камерой 50 МП и емкой батареей. Базой для модели стал vivo Y78, но с одним отличием — базовая память составляет 256 ГБ.

Экран Vivo Y77t представляет собой 6,64-дюймовый ЖК-дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

В центре есть отверстие для 8-мегапиксельной камеры, а тыловая камера сдвоенная: 50-мегапиксельный основной сенсор и 2-мегапиксельный вспомогательный. Емкость аккумулятора – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 44 Вт.

Vivo Y77t доступен в цветах Phoenix Gold, Black и Jade Green с двумя ценниками: 1399 юаней ($190) за версию 8/256 ГБ и 1599 юаней ($220) за версию 12/256 ГБ. Базовая модель немного дороже – за Y78 придется заплатить на 300 юаней ($40) больше. Видимо, появление модели вызвано маркетинговыми соображениями на фоне не лучших продаж Y78.