Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае

MForum.ru

Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае

21.08.2023, MForum.ru

В мае Honor представила на китайском рынке бюджетный смартфон Play 40 5G, в июле пополнила линейку моделью Honor Play 40C, а сейчас пришел черед Honor Play 40S. Новое устройство получило емкую батарею и процессор Snapdragon 480 Plus.

Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае

Размеры Honor Play 40S составляют 163,32х75,07х8,35 мм. Вес новинки составляет 188 грамм. Диагональ экрана 6,56 дюйма, разрешение составляет 720x1612 точек при частоте обновления 90 Гц.

Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае

Основа аппаратной части Honor Play 40S – процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Основная задняя камера 13 Мп (с апертурой f/1.8), разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Питание устройства осуществляется от аккумулятора емкостью 5200 мАч.

Honor Play 40S поддерживает различные варианты сети, включая 5G. Также отметим Bluetooth 5.1 и разъем для наушников 3,5 мм. Купить новинку в полуночном черном и зеленом вариантах можно будет за 999 юаней ($137).

Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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