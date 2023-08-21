Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае

21.08.2023, MForum.ru

В мае Honor представила на китайском рынке бюджетный смартфон Play 40 5G, в июле пополнила линейку моделью Honor Play 40C, а сейчас пришел черед Honor Play 40S. Новое устройство получило емкую батарею и процессор Snapdragon 480 Plus.

Размеры Honor Play 40S составляют 163,32х75,07х8,35 мм. Вес новинки составляет 188 грамм. Диагональ экрана 6,56 дюйма, разрешение составляет 720x1612 точек при частоте обновления 90 Гц. Основа аппаратной части Honor Play 40S – процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Основная задняя камера 13 Мп (с апертурой f/1.8), разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Питание устройства осуществляется от аккумулятора емкостью 5200 мАч. Honor Play 40S поддерживает различные варианты сети, включая 5G. Также отметим Bluetooth 5.1 и разъем для наушников 3,5 мм. Купить новинку в полуночном черном и зеленом вариантах можно будет за 999 юаней ($137).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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