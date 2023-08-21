Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC

MForum.ru

Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC

21.08.2023, MForum.ru

Samsung Galaxy A04 и A04s были выпущены в октябре и сентябре прошлого года, значит приходит время Galaxy A05 и A05s. Собственно, этот дуэт уже посетил различные сертификационные агентства по всему миру, а недавно A05s был сертифицирован FCC.

Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC

Данные FCC не раскрывают подробностей о спецификациях, но показывают заднюю часть Galaxy A05s и возможности зарядки. Ожидается, что A05s будет поставляться с аккумулятором емкостью 4000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Таким образом, производитель изменил концепции, примеренной в прошлогодней модели начального уровня, где емкость АКБ составляла 5000 мАч, но быстрая зарядка всего 15 Вт. Таким образом, новинку зарядить можно быстрее, но делать это придется чаще. Немного странный подход, поскольку за последние годы емкость АКБ в 5000 мАч стала почти стандартом.

Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC

Что касается схемы, на ней примерно показан дизайн задней панели с одним кольцом камеры, которое выглядит достаточно большим, чтобы вместить два датчика, но не три. Напомню, Galaxy A04s оснащен строенной тыловой камерой.

Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

15.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50 Мп камеру с телеобъективом / MForum.ru

14.08. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах / MForum.ru

09.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip получит зарядку 67 Вт / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy F34 с Exynos 1280 и 50 Мп камерой / MForum.ru

26.07. [Новости компаний] Розница: МТС запустила предзаказ на новинки Samsung / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:59 ABloud Тема: кибербезопасность (01.09.2019)
[Кибербезопасность. МТС] Центр инноваций Future Crew компании МТС RED запустил услугу экстренного реагирования на кибератаки 21 августа 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. Центр инноваций ...
Сегодня 11:21 ABloud Тема: Итоги (05.06.2015)
[Итоги полугодия. МегаФон] МегаФон подвел финансовые итоги первого полугодия 2023 года 21 августа 2023 г., пресс-релиз МегаФон через MForum.ru Ключевые результаты (1): • Выручка выросла на 13% ...
18.08.2023 18:04 ABloud Тема: Архангельская область (23.08.2014)
[Развитие сетей. Архангельская область. МегаФон] МегаФон подключил к LTE аэропорт Васьково 18 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Абонентам МегаФона, находящимся в аэропорту Васьково ...
18.08.2023 13:44 ABloud Тема: Антиспам (14.08.2014)
[Антиспам. МТС] МТС увеличила блокировки спам-звонков за 6 месяцев 2023 г. на 28% 18 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, ...
17.08.2023 14:02 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные услуги. ВымпелКом. Итоги полугодия] beeline cloud подвел итоги первой половины 2023 года 17 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - Российский поставщик ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

21.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y77t представлен в Китае / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Появились данные о сроках релиза Oppo Find N3 Flip и OnePlus Open / MForum.ru

17.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Tecno Spark 20 / MForum.ru

16.08. [Новинки] Слухи: Honor Magic V2 Lite получит Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru

16.08. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G54 5G прошел сертификацию FCC / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Nokia G310 5G и Nokia C210 представлены в США / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 представят в начале сентября / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50 Мп камеру с телеобъективом / MForum.ru

14.08. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad Air в Китае оценен в 1799 юаней / MForum.ru

11.08. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Redmi Pad SE / MForum.ru

11.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru

10.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A73 5G представлен официально / MForum.ru

09.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip получит зарядку 67 Вт / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: Realme C53 камерой появился в России / MForum.ru

09.08. [Новинки] Слухи: Vivo Y22T замечен в списках Geekbench / MForum.ru

08.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 готовится к релизу / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy F34 с Exynos 1280 и 50 Мп камерой / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: