Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC

21.08.2023, MForum.ru

Samsung Galaxy A04 и A04s были выпущены в октябре и сентябре прошлого года, значит приходит время Galaxy A05 и A05s. Собственно, этот дуэт уже посетил различные сертификационные агентства по всему миру, а недавно A05s был сертифицирован FCC.

Данные FCC не раскрывают подробностей о спецификациях, но показывают заднюю часть Galaxy A05s и возможности зарядки. Ожидается, что A05s будет поставляться с аккумулятором емкостью 4000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Таким образом, производитель изменил концепции, примеренной в прошлогодней модели начального уровня, где емкость АКБ составляла 5000 мАч, но быстрая зарядка всего 15 Вт. Таким образом, новинку зарядить можно быстрее, но делать это придется чаще. Немного странный подход, поскольку за последние годы емкость АКБ в 5000 мАч стала почти стандартом.

Что касается схемы, на ней примерно показан дизайн задней панели с одним кольцом камеры, которое выглядит достаточно большим, чтобы вместить два датчика, но не три. Напомню, Galaxy A04s оснащен строенной тыловой камерой.