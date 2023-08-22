Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Z8x и Z8

22.08.2023, MForum.ru

Сообщается, что iQOO планирует анонсировать смартфоны iQOO Z8 и Z8x для китайского рынка в начале сентября. Согласно появляющейся в сети информации, модельные номера устройств V2314A и V2312A, соответственно. Новинки уже появились в Geekbench, AnTuTu и получили сертификацию 3C в Китае.

iQOO Z8 набрал 286 473, 240 807, 221 449 и 223 943 балла в тестах процессора, графического процессора, памяти и UX AnTuTu, соответственно. Таким образом, ему удалось набрать итоговых 972 222 балла. Листинг показывает, что Z8 оснащен экраном с частотой обновления 120 Гц, чипом Dimensity 8200, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512 ГБ хранилища UFS 3.1 и Android 13.

Согласно отчету TechGoing, iQOO Z8 и iQOO Z8x будут поставляться с 6,64-дюймовой ЖК-панелью, поддерживающей разрешение FHD+ (2388 x 1080 пикселей) и частоту обновления 120 Гц. Новинки будут оснащены чипами Dimensity 8200 и Snapdragon 6 Gen 1, соответственно.

По данным источника, iQOO Z8 будет поставляться с 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ встроенной памяти и батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. iQOO Z8x будет поставляться с 12 ГБ ОЗУ, но встроенной памяти до 256 ГБ. Зато емкость аккумулятора 6000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Таким образом, iQOO решил понизить возможности быстрой зарядки с 80 Вт в iQOO Z7x до более низкого значения в Z8x. Впрочем, это пока лишь слухи.

Для фотосъемки iQOO Z8 получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру и сдвоенный тыловой сенсор: 64-мегапиксельной (основной, с OIS) + 2-мегапиксельной (датчик глубины сцены). iQOO Z8x оснастят 8-мегапиксельной селфи-камерой и связкой 50 и 2 Мп сенсоров на задней панели. Оба смартфона получат Android 13 на базе OriginOS 3.0, 3,5-мм аудиоразъем и боковой сканер отпечатков пальцев. Цветовая грамма моделей будет включать в себя черный, синий и зеленый варианты.